في مشهد مروع.. العثور على جثة مكبلة مجهولة الهوية على شاطئ بنغازي

عُثر الأهالي على جثة مجهولة الهوية مرمية على شاطئ البحر بمدينة بنغازي.

وأفاد مصدر طبي بتسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الجثة، مشيرا إلى أن الجثة تم لفها بسلسلة كبيرة في حين ربطت الأرجل بسلسلة أخرى، لافتا إلى أن الجثة عليها آثار ضرب بآلة حادة على الرأس، وتعرضت لطلق ناري في مقدمة الرأس.

وتتكرر مثل هذه الحوادث كثيرا في ليبيا بعد أحداث 2011 حيث يوجد عدداً من الجثث بثلاجة حفظ الموتى في المستشفيات عثر عليها بمناطق متفرقه في البلاد، فيما لم تعلن الجهات المختصة عن أي تفاصيل بالخصوص، ولم تنشر أي بيان توضيحي حول هذه الجثث.

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