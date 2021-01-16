الكهرباء: انقطاع التيار بسبب سرقة كوابل كهرباء بطول 3600 متر في زليتن والسواني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة كابلات كهربائية تمتد لمسافة 2550 مترا على خط الشوين من 30 ماجر التابع لدائرة توزيع ماجر بإدارة توزيع زليتن.

وأفادت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “، بأن السرقة تسببت في فصل التغدية عن نحو 70 محولا وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.

وبينت الشركة، أن كابلات كهربائية تمتد لمسافة 1050 مترا سرقت أيضا، على خط بياصة من الحشان 3 التابع لدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة مما تسبب في فصل التغذية على أحد المحولات.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء بضرورة وضع حد لظاهرة السرقة وحماية مكونات الشبكة الكهربائية مما وصفته بالعبث الذي يؤدي إلى معاناة إضافية للشركة وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لساعات طويلة.

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