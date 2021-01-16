نقيب الخبازين: الحرس البلدي طالب المخابز ببيع الخبز بالسعر السابق أو القفل

ليبيا – قال نقيب الخبازين سعيد بوخريص اليوم السبت إن جهاز الحرس البلدي طالب المخابز بأن تبيع الخبز بسعرها السابق “أربعة أرغفة بدينار” أو قفل المخبز.

بوخريص أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الحرس البلدي قام الجمعة بالقبض على بعض أصحاب المخابز بطريقة غير حضارية؛ لرفضهم البيع بهذا السعر لارتفاع أسعار قنطار الدقيق إلى 210 بعد تعديل الصرف، إضافة إلى المواد الداخلة في تصنيع الخبز.

وأكد أنه على الجهات المسؤولة والمختصة بالدولة محاسبة جهاز الحرس البلدي على هذا الفعل؛ لأن السعر المفروض من الجهاز لا يناسب المخابز في ظل ارتفاع الأسعار.