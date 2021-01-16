وزارة العدل: أسر مفقودين من ترهونة يتعرفون على ذويهم

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن عددا من أسر المفقودين تعرفت على ذويها ممن تم انتشال جثثهم من المقابر الجماعية بترهونة عبر الاستدلال على متعلقاتهم الشخصية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن عدد من أسر المفقودين من مدينة ترهونة تعرفوا أقاربهم من بين الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة، بعد زيارتهم لمعرض المتعلقات الشخصية الذي أقامته اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإشراف على فتح المقابر الجماعية بمدينة ترهونة بإدارة الطب الشرعي.

وأكدت وزارة العدل التعرف على جثة للمواطن( المعطي عامر مصباح علي) من مواليد1978 ترهونة والذي فقد بتاريخ 20 ديسمبر 2019 الذي تعرف عليه شقيقه عن طريق الملابس والعلامات المميزة بالجسم ومقتنياته الشخصية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى تتمكن عائلات المفقودين من مدينة ترهونة من زيارته وذلك لمساعدتهم في التعرف على أقاربهم من خلال الملابس والمتعلقات الشخصية المعروضة