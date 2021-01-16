حزب العمال التركي: أردوغان ورط تركيا بمشاكل كبيرة خاصة بتدخله في ليبيا لذلك يجب التخلص منه

ليبيا – أكد رئيس حزب العمال التركي أركان باش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسات استفزازية عدوانية وإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، داعيا الأحزاب والقوى الديمقراطية إلى الاتفاق بينها على مشروع وطني شامل يساعدها للتخلص من نظامه.

باش لفت في حديث تلفزيوني اليوم السبت وفقاً للوكالة العربية السورية “سانا” إلى أن أردوغان يتهم كل من يعارضه بالإرهاب والخيانة الوطنية والعمالة والتجسس ناسيا أنه هو “الإرهابي وعدو الشعب” ومن ورط تركيا بمشاكل كبيرة على الصعيد الخارجي وخاصة تدخله في سوريا و ليبيا ودعمه للمجموعات الإرهابية هناك.