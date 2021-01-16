امغيب: المرحلة تتطلب تضافر الجهود من الشعب للمحافظة على وحدة ومقدرات البلاد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنه لم يعد امام الجميع وقت ولا خيارات فالمرحلة تتطلب تضافر الجهود من كل ابناء الشعب الليبي دون استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات البلاد وسلامة الشعب.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن المسار السياسي الليبي خلال اجتماع جنيف المقبل ، اما ان يتفق فيه الليبيون وهذا الامر يتطلب الكثير من الوطنية والكثير الكثير من الوعي بخطورة المرحلة من قبل الاعضاء المشاركين في هذا الإجتماع ويتم الوصول بذلك إلى بداية الطريق لبناء دولة ليبيا الموحدة الجديدة.

وأضاف” واما ان تلعب الاجندات الخارجية دورها بقوة فينشب خلاف تكون نتيجته قوات دولية لحفظ السلام وسيناريو النفط مقابل الغذاء كما حدث في العراق”

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية