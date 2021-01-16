السيسي: الخطوط المعلنة بشأن ليبيا تهدف لتحقيق التوازن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي أن الخطوط المعلنة بشأن ليبيا هدفت بالأساس لتحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي أكد أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشدداً على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.

وكان السيسي قال في يونيو الماضي إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة “خط أحمر” لمصر “وأمنها القومي” قائلا “لنتوقف عند الخط الذي وصل إليه طرفي المنطقة الغربية والشرقية ونبدأ وقف إطلاق النار.. خط سرت والجفرة، وهذا خط أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي”.