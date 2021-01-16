“السيسي”: الخطوط المعلنة تجاه التدخلات الخارجية بليبيا هدفها الحفاظ على المسار السياسي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الخطوط المعلنة من قبل مصر تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وشدد الرئيس المصري، خلال استقباله عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء تناول مناقشة “تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية”.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس “السيسي” رحب بـ”العسومي” في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبرا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

ومن جانبه أكد “العسومي” خلال اللقاء على دور الرئيس المصري في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل سيادته تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

وأعرب “العسومي” عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي؛ مثمناً دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيراً كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر.

وكان قد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي ، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وسامح شكري وزير الخارجية المصرية.