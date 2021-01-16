الكهرباء: طرح أحمال لمدة 3 ساعات في المنطقة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية سيصل اليوم السبت إلى ثلاث ساعات.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، مطالبة المواطنين بتقديم شكاوى في حال الزيادة في عدد ساعات طرح الأحمال.

وفي سياق أخر، أكدت الشركة الانتهاء من معظم أعمال التركيبات الميكانيكية بمشروع تجهيز محطة اليرموك جهد «11/30 كيلو فولت»، على أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال الكهربائية والاختبارات اليوم؛ فيما يتم شحن المحطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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