ليبيا الان

مُمثّل “عقيلة” يُجري مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع الممثل الشخصي لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السفير عبد الباسط البدري، في موسكو.

وتركزت النقاشات، على التسوية السياسية للأزمة الليبية، في إطار قرارات المؤتمر الدولي في برلين، وقرار مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد أكّد، مؤخرًا، على ضرورة انخراط كافة الأطراف السياسية في ليبيا، في حوار شامل؛ يُنهي سنواتٍ من الصراع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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