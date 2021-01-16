رئيس حزب العمال التركي: أردوغان ورط تركيا في مشاكل كبيرة بدعمه للإرهاب في ليبيا

قال رئيس حزب العمال التركي أركان باش، اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسات استفزازية عدوانية و إرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، داعيا الأحزاب والقوى الديمقراطية إلى الاتفاق بينها على مشروع وطني شامل يساعدها للتخلص من نظامه.

وأوضح باش في تصريحات صحفية أن أردوغان يتهم كل من يعارضه بالإرهاب والخيانة الوطنية والعمالة والتجسس، مؤكدا أنه هو “الإرهابي وعدو الشعب” ومن ورط تركيا بمشاكل كبيرة على الصعيد الخارجي وخاصة تدخله في سوريا و ليبيا ودعمه للمجموعات الإرهابية هناك.

وأكد باش أن أردوغان مسؤول عن الواقع الاقتصادي والمالي الخطير في تركيا، مضيفاً أن البطالة والفقر والجوع والكذب من أهم نتائج سياسات أردوغان الذي سيحاسبه الشعب عليها في أول انتخابات قادمة كما حاسبه في انتخابات اسطنبول وأنقرة التي تعد أهم الولايات التي مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة كبرى.

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