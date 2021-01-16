كاجمان يبحث خطة عمل وزارة الصحة للعام 2021

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، خطة عمل وزارة الصحة والأجهزة والهيئات التابعة لها لتنسيق وتفعيل إدارات وزارة الصحة والمراكز والأجهزة والبرامج التابعة لها ضمن خطة وزارة الصحة لسنة 2021.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء، مع وكيلي وزارة الصحة لطفي مفتاح وكيل الشؤون الإدارية والمالية، ووكيل شؤون الإمدادات والمشروعات عبدالرحمن عمير بالإضافة إلى مديري جهاز الإمداد الطبى وجهاز الاسعاف والطوارى، ومدير المركز الوطنى لمكافحه الامراض، ورئيس اللجنة الاستشارية للمشتريات الخاصة لمواجهه جائحة كارونا.

وبحث الاجتماع تفعيل عمل إدارات وزارة الصحة وفق اختصاصها الممنوح لها وفق القوانين والتشريعات النافذة وأهمها القانون 106 لسنة (1973).كما جرى مناقشة تفعيل جهاز الإمداد الطبي والعمل على ربط مخازن وزارة الصحة كافة بمنظومة للإمداد الطبي لوزارة الصحة، والعمل على الانتهاء من أعمال العطاء العام لاستقرار إمداد بنود الإمداد الطبي للمرافق الطبية.

وناقش الاجتماع، العمل على زيادة السعة التخزينية لمخازن وزارة الصحة وإنشاء مخازن جديدة للرفع من السعة التخزينية لمخازن الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ودعم مختبرات صحة المجتمع ضمن جهود مكافحة الجائحة.

وتناول الاجتماع، تفعيل عمل جهاز الإسعاف والطوارئ ودعمه للقيام بواجباته فيما يخص جهود الوزارة لمكافحة الجائحة، فضلًا عن تفعيل عمل مركز البحوث الطبية، والعمل على إلزام اللجان المختصة بمكافحة الجائحة بالعمل ضمن اختصاصاتها، وغيرها من المحاور التي من شأنها العمل على رفع قدرة وزارة الصحة والجهات التابعة لها لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطن ومكافحة جائحة وباء فيروس كورونا.