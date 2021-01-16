الثني يوجه بحل مشكلات مركز بنغازي الطبي

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت، بضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل بمركز بنغازي الطبي.
وأضاف الثني بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أضاف خلال جولة تفقدية لمركز بنغازي الطبي أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمها للخدمات.
واستمع الثني لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، وأبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية كما اطلع على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.
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