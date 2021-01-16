الثني يوجه بحل مشكلات مركز بنغازي الطبي

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت، بضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل بمركز بنغازي الطبي.

وأضاف الثني بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أضاف خلال جولة تفقدية لمركز بنغازي الطبي أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمها للخدمات.

واستمع الثني لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، وأبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية كما اطلع على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.