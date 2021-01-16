ليبيا الان

رئيس حزب العمال التركي: “أردوغان” إرهابي وورطنا بتدخله في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس حزب العمال التركي أركان باش، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسات استفزازية عدوانية وإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، داعيا الأحزاب والقوى الديمقراطية إلى الاتفاق بينها على مشروع وطني شامل يساعدهم على التخلص من نظامه.

وأوضح “باش” في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن “أردوغان” يتهم كل من يعارضه بالإرهاب والخيانة الوطنية والعمالة والتجسس، مؤكدا بقوله “هو الإرهابي وعدو الشعب ومن ورط تركيا بمشاكل كبيرة على الصعيد الخارجي وخاصة تدخله في سوريا و ليبيا ودعمه للمجموعات الإرهابية هناك”.

وأكد “باش” أن “أردوغان” مسؤول عن الواقع الاقتصادي والمالي الخطير في تركيا، مضيفاً أن البطالة والفقر والجوع والكذب من أهم نتائج سياسات أردوغان الذي سيحاسبه الشعب عليها في أول انتخابات قادمة كما حاسبه في انتخابات اسطنبول وأنقرة التي تعد أهم الولايات التي مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة كبرى.

الوسوم

أردوغان تركيا رئيس حزب العمال ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اردوغان ومن حوله من شياطين الانس سيحملون اوزار كالجبال سيخلصونا من كل السيئات ويتحملوها عنا فهم مفلسون سنصدر لهم كل سيئاتنا ليطرحوا فى النار فكل منهم حمار فرحان بقصور ونعيم الدنيا ونسى انها زائلة وانهم سيكونوا رميم وبعد القصر قبر مظلم

    رد

  • صنفٌ من الناس صَرف توجهاته وعاطفته وجوارحه لدنياه وشهواته ومعيشته ولم يكلف خاطره حتى مجرد التفكير في آخرته والعمل لما بعد الموت. {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15 – 16].

    رد