السيسي: نهدف لتحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن جهود القاهرة في القضية الليبية تهدف إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وشدد السيسي خلال لقائه اليوم السبت مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

من جانبه أكد العسومي على دور مصر في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل السيسي تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

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