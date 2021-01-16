«البعثة الأممية» تحدد التاسعة مساء للقاء النساء والشباب في الحوار الرقمي المباشر

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوتها للمشاركة في الحوار الرقمي المباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، الليلة في الساعة 9 مساء بتوقيت طرابلس، والذي من المقرر أن تشارك فيه النساء والشباب والأقليات.

وقالت البعثة إنه سيتم قبول أول 1000 مشارك ومشاركة لأسباب تقنية، ينضمون للمنصة، وسيتم تفعيل المنصة التفاعلية قبل الموعد المحدد بقليل.

وليامز تدعو النساء والأقليات والشباب في ليبيا لجلسة حوار رقمي مباشر مساء السبت

وكانت وليامز، دعت أمس، النساء والشباب والأقليات في ليبيا لعقد جلسة جديدة من جلسات الحوار الرقمي المباشر، مساء اليوم.

وقالت البعثة في بيان، إن الجلسة الحوارية المباشرة ستركز مع وليامز على آخر المستجدات في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدة أن الجلسة تأتي ضمن الوعود بـ«مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع الليبي وبالأخص النساء والشباب والأقليات عبر مختلف الوسائل» خصوصا «بعد نجاح الجلسات السابقة».

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