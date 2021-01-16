عقيل: تعيين كوبيش يشكل دورة طبيعية في مسار الدول التي تعيش نزاعات مسلحة

ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي إن تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا يشكل دورة طبيعية في مسار الدول التى تعيش نزاعات مسلحة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض اتخاذ الخطوة فور رحيل المبعوث الأممي السابق غسان سلامة.

عقيل أوضح وفقاً لصحيفة “العين الإخبارية” أن الأزمة الليبية ستعود بتعيين كوبيش إلى المعايير الطبيعية لأزمات الدول التي تمر بنزاعات مسلحة، مؤكداً أن تعيينه يعد أول مؤشر قوي على عودة ليبيا إلى هذه المعايير أو الظروف التقليدية.

وأشار إلى أن تغييرًا كبيرًا سيحدث في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا مقارنة بسياسة فرض الحل والهيمنة التي كان يخطط لها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتي أدت إلى اعتذار الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، وتعطيل تعيين مبعوث أممي خلفًا لغسان سلامة.

كما أكد أن مهام المبعوث الأممي إلى ليبيا ستعود إلى سابق عهدها حتى لو تم اعتماد الهيكلية التى فرضتها واشنطن، و التي لن ينتج عنها على الأغلب سوى تسليم الاتحاد الأفريقي المنصب الثاني الذي سيكون شكليًا ومهمشًا، في إطار صناعة آليات الحل الأجنبية بليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية