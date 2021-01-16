مركز بنغازي الطبي يسجل حالة وفاة بين الأطقم الطبية.. وينعاه: «أحد أبطال الجيش الأبيض»

سجل مركز بنغازي الطبي، حالة وفاة بين أطقمه الطبية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو الممرض أشرف على الأوجلي.

ونعت إدارة مركز بنغازي الطبي «شهيد الواجب»، أشرف علي الأوجلي الممرض ببرج الأمل، والذي يبلغ من العمر 33 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت، وخضع للعلاج في المركز الطبي، ولكنه توفى متأثرًا بالإصابة.

وقالت الإدارة، إن المتوفى «أحد أبطال فريق الجيش الأبيض»، ومن الأوائل الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى كوفيد19 منذ اجتياح المرض لمدينة بنغازي، مؤكدة أنه أحد الأبطال الذين يفخر بهم مركز بنغازي الطبي لكونه أول الذين حجروا أنفسهم بعيداً عن ذويهم بالبرج، وقدموا الرعاية الصحية للمرضى دون كلل أو ملل.

وتابعت أن المتوفى يعتبر أول العناصر الطبية داخل مدينة بنغازي، من المتوفين أثناء علاج المرضى من فيروس كورونا.

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