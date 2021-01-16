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عبدالعزيز: على ثوار فبراير الحقيقيين تشكيل كتيبة تحت إسم “كتيبة القضاء على الفساد والمفسدين”

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن مهمة اللجنة الإستشارية مناقشة القضايا العالقة وآلية اختيار السلطة التنفيذية بعد فشل لقاءات تونس واجتماعات الزوم، مشيراً إلى أن الشعب الليبي “المحتل” بحسب قوله لا يعلم كيف تم اختيار لجنة الـ75 في ملتقى الحوار السياسي.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد :” الخطة والطبخة هي بقاء السراج رئيس المجلس الرئاسي ومعه شخصيه من الشرق والآخر من الجنوب ، أما بشأن اجتماع الميزانية فلماذا لم تجتمعوا قبل تاريخ 4 أبريل لتحديد ميزانية البلاد المنكوبة؟ ما المعوقات التي كانت موجودة حينها والآن غير موجودة؟”.

وأضاف :” من يظن أن فبراير جاءت لتستبدل فاسدين بفاسدين هو واهم، وفاسدين فبراير الذين هم الآن أكثر من فاسدين سبتمبر ومن جاء على أكتاف فبراير لم يكونوا موجودين ايام القذافي، هناك بعض الأشخاص يتاجرون بعلاج مرضى السرطان وهذه قمة الوضاعة، من يتحمل المسؤولية هو السراج لأنه يعين الأشخاص حسب الولاءات والشلليه”.

واختتم حديثه موجهاً نداء لمن وصفهم بـ”ثوار فبراير الحقيقيين” قائلاً:” يجب عليكم انشاء كتيبة اسمها كتيبة القضاء على الفساد والمفسدين وحينها سيلتف الشعب حولكم”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يقصد محموء عبدالعزى بالثوار الحقيقيين من وجهة نظره المريضة الخوان المفسدين الذين ينطبق عليهم قوله تعالى :-
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    فهرس القرآن | سورة البقرة مدنية | رقم السورة: 2 – عدد آياتها : 286 عدد كلماتها : 6,144 – اسمها بالأنجليزي : The Cow
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    سورة البقرة مكتوبة كاملة بالتشكيل | قراءة و كتابة

    الٓمٓ (1) ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ (2) ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ (3) وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ (4) أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (5) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (6) خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ (7) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16)

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  • نسميها كتيبة قرقارش الخرفانية لخوان فبراير المفسدين فى الارض فالاخوانى يتنفس الكذب ويقولون عكس مايفعلون ولدينا دليل واضح فى دولة ليس بها حكم عسكر وهى تونس حيث نرى تحالف خوان الثورة التونسية الغنوشى الفنكوشى مع كلب تونس نبيل القروى الذى وصفه بنفسه بانه فاسد بينما وصف نبيل القروى الغنوشى بانه ارهابى وعندما يتحالف الارهاب والفساد فما نتيجة الطبخة ياعبعزيز زق انك العزيز الكريم يوم القيامة ستسمع هذه الكلمة فى جهنم

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  • القول في تأويل قوله تعالى : ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49)
    يقول تعالى ذكره: يقال لهذا الأثيم الشقيّ : ذق هذا العذاب الذي تعذّب به اليوم ( إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ) في قومك ( الكَرِيمُ ) عليهم.
    وذُكر أن هذه الآيات نـزلت في أبي جهل بن هشام.
    * ذكر من قال ذلك:
    حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ نـزلت في عدوّ الله أبي جهل لقي النبيّ صلى الله عليه وسلم, فأخذه فهزه, ثم قال: أولى لك يا أبا جهل فأولى, ثم أولى لك فأولى, ذق إنك أنت العزيز الكريم, وذلك أنه قال: أيوعدني محمد, والله لأنا أعزّ من مشى بين جبليها. وفيه نـزلت وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وفيه نـزلت كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وقال قتادة: نـزلت في أبي جهل وأصحابه الذين قتل الله تبارك وتعالى يوم بدر أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ .

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  • اذا سمعت عن فبرابري شريف فأنت واهم ففساد الفبرايري تدلك عليه او تشير اليه اصطفافه في صف الناتو ،الناتو الذي حركته الصهونيه لتغيير الواقع علي الارض في كذا بلد عربي وسيظل الفبرايري حياً في نظر الليبيين كلب كمخمور عبد زيز هذا او كالساقط الخرياني والنعاس وغيره من الحثالات من كلاب الناتو وان مات سيظل قبره كقبر أبو رفال كل من يمر بقربه يبصق عليه ولعناتي لفبراير ليس دفاعا مني علي نظام القذافي بل حزنا علي شباب ليبيين ماتوا وبنيه تحتيه تهدمت وفي الآخير لم تنعم ليبيا وئام وسلام بل فرضوا علي ليببا ان يتصدر المشهد فيها عملاء اذلاء آتي بهم ليون من قصاصه كانت في جيبه وانتم يا ليبيين في انتظار فوج من العملاء سيخرج في ورقه من أستيفاني

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