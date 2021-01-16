اللجنة العليا لمتابعة المخابز: ليبيا ستواجه خلال أيام أزمة حقيقية في توافر الدقيق

ليبيا – كشف رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة تفاصيل جديدة حول الأزمة التي شغلت الرأي العام منذ الثالث من يناير الماضي، تزامنًا مع تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار عند 4,48 دينارًا.

أبوعزة حذر في تصريح لـ”218″ اليوم السبت من أن ليبيا ستواجه خلال أيام أزمة حقيقية في توافر الدقيق، مُستندًا إلى المخزون الحالي لدى الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، مُبينًا أنه يكفي 86 مخبزا فقط خلال هذا الأسبوع من أصل 680 مخبزًا تُقدّم الخدمة في طرابلس.

ونوّه بأن سعر الخبز يتحكم فيه عدد من الأشياء، بينها أسعار السلع المصاحبة للدقيق والتي تدخل في صناعة الخبز، إذ صعد سعر كيس الدقيق الكبير بحمولة 50 كيلوغرامًا إلى نحو 200 دينار، فيما ارتفع ثمن كرتونة الزيت بمقدار 30 دينارًا ليبلغ سعره نحو 90 دينارًا، وبلغ ثمن كيس السكر الكبير 125 دينارًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية