داخلية الوفاق: تأمين مراكز الاقتراع بتاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تأمين مراكز الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء جنوب العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مديرية أمن تاجوراء والدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية وفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة قاموا بتأمين مراكز الإقتراع للانتخابات البلدية بمدينة تاجوراء، والتي يتم إجرائها اليوم السبت بالتنسيق مع إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وأدى مدير أمن تاجوراء عميد سالم عريبي بجولة تفقدية على مراكز الاقتراع للوقوف على سير العمل الأمني في تأمينها من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك.