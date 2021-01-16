السفير الألماني يزور مراكز الانتخابات في تاجوراء

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أجرى سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، رفقة رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، اليوم السبت، زيارة لعدد من مراكز الاقتراع ببلدية تاجوراء.

وقال المكتب الإعلامي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في تغريدة على تويتر، إن أوفتشا وبن تاهية زارا عددا من مراكز الاقتراع ببلدية تاجوراء.

وبيّن، أن الزيارة تأتي للوقوف على سير العملية الانتخابية والتزام الموظفين والناخبين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

وبدأت اليوم السبت العملية الانتخابية في بلدية تاجوراء، وقالت اللجنة، إن مجموع نسبة المشاركين في التصويت حتى الساعة 03:00 مساءً بلغت 17 بالمئة مقسمة على 79 بالمئة رجال و17 بالمئة نساء.