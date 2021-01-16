ليبيا الان

البعثة الأممية تدعو المواطنين للمشاركة في حوار رقمي مباشر مع وليامز

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المواطنين للمشاركة في الحوار الرقمي المباشر مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز المقرر اليوم السبت عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت طرابلس.

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وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “المشاركة في الحوار الرقمي المباشر مع..وليامز، الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت طرابلس” داعية “النساء والشباب بشكل خاص للمشاركة بشكل أوسع”.

وأكدت البعثة الأممية أنه سيتم تفعيل المنصة التفاعلية قبل الموعد المحدد بقليل على الرابط التالي: https://bit.ly/3ilfIDv

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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