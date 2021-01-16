“الثني” يجري جولة في مركز بنغازي الطبي .. ويؤكد على ضرورة رفع مستوى الخدمة

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية لمركز بنغازي الطبي، وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجات المواطنين.
ورافق “الثني” خلال الجولة، مستشاريه للشؤون الطبية وهم الدكتور نوري شمبش، والدكتور عبدالله الطبال، والدكتور فتحي البركي.
وتجول “الثني” داخل أروقة وأقسام مركز بنغازي الطبي، مستمعا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، وأبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية، كما اطلع “الثني” على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.
ووجه “الثني” بضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري العمل، كما أكد أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمه الخدمات للمواطنين.
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