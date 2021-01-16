“الثني” يجري جولة في مركز بنغازي الطبي .. ويؤكد على ضرورة رفع مستوى الخدمة

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية لمركز بنغازي الطبي، وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجات المواطنين.

ورافق “الثني” خلال الجولة، مستشاريه للشؤون الطبية وهم الدكتور نوري شمبش، والدكتور عبدالله الطبال، والدكتور فتحي البركي.

وتجول “الثني” داخل أروقة وأقسام مركز بنغازي الطبي، مستمعا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، وأبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية، كما اطلع “الثني” على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.

ووجه “الثني” بضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري العمل، كما أكد أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمه الخدمات للمواطنين.