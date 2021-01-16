كاجمان يبحث خطة عمل «صحة الوفاق» وهيئاتها التابعة

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، خطة عمل وزارة الصحة والأجهزة والهيئات التابعة لها، لتنسيق وتفعيل إدارات وزارة الصحة والمراكز والأجهزة والبرامج التابعة لها، ضمن خطة الوزارة لعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء، مع وكيلي وزارة الصحة لطفي مفتاح وكيل الشؤون الإدارية والمالية، وعبدالرحمن عمير وكيل الشؤون الإمدادات والمشروعات، بالإضافة إلى مديري جهاز الإمداد الطبى وجهاز الاسعاف والطوارى، ومدير المركز الوطنى لمكافحه الامراض، ورئيس اللجنة الاستشارية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة كارونا.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، بحث الاجتماع تفعيل عمل إدارات وزارة الصحة، وفق اختصاصها الممنوح لها وفق القوانين والتشريعات النافذة واهمها القانون 106 لسنة (1973)، كما ناقش تفعيل جهاز الإمداد الطبي والعمل عل ربط مخازن وزارة الصحة كافة بمنظومة للإمداد الطبي لوزارة الصحة، والعمل على الانتهاء من أعمال العطاء العام لاستقرار الإمداد الطبي للمرافق الطبية.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضا، العمل على زيادة السعة التخزينية لمخازن وزارة الصحة وإنشاء مخازن جديدة للرفع من السعة التخزينية لمخازن الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ودعم مختبرات صحة المجتمع ضمن جهود مكافحة الجائحة.

وتناول الاجتماع، تفعيل عمل جهاز الإسعاف والطوارئ ودعمه، فيما يخص جهود الوزارة لمكافحة الجائحة، فضلًا عن تفعيل عمل مركز البحوث الطبية، وإلزام اللجان المختصة بمكافحة الجائحة بالعمل ضمن اختصاصاتها، وغيرها من المحاور التي من شأنها العمل على رفع قدرة وزارة الصحة والجهات التابعة لها لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطن ومكافحة جائحة وباء فيروس كورونا، وفق البيان.

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