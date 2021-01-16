البعثة الأممية تحث النساء والشباب على المشاركة في الحوار السياسي الليبي

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، دعوتها الليبيين إلى المشاركة في الحوار الرقمي المباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، الساعة 9 مساء بتوقيت طرابلس.

وحثت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” النساء والشباب بشكل خاص على المشاركة بشكل أوسع في الحوار.

وأوضح البيان أنه لأسباب تقنية سيتم قبول أول 1000 مشارك ومشاركة ينضمون للمنصة.

وأضاف البيان أنه سيتم تفعيل المنصة التفاعلية قبل الموعد المحدد بقليل على الرابط التالي:

https://bit.ly/3ilfIDv

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24