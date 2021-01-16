نتيجة تفاقم الوضع الوبائي.. إيقاف الدراسة في صرمان باستثناء امتحان الشهادة الثانوية

أعلن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بصرمان، إيقاف الدراسة لجميع مراحل التعليم الأساسي والمتوسط إلى حين إشعار آخر، باستثناء امتحان الشهادة الثانوية.

وأوضح رئيس اللجنة في خطاب وجهه إلى مراقب تعليم صرمان، أنه نظرا لتفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية وعدم استقرار الوضع الوبائي في المدينة، ونظرا للزيادة الملحوظة في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي يحتم عدم فتح المدارس وعودة الطلبة إلى حين إشعار آخر.

وكانت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، قد أعلنت مؤخرا أن المدينة تشهد تزايد عدد حالات الإصابات الحرجة والتي تحتاج للدخول لمركز العزل الصحي صرمان والذي أعلن أنه الآن ممتلىء ولا يوجد به سرير شاغر.

وأضافت “اللجنة” في بيان، أنه مع تزايد الحالات الحرجة بقسم الفلترة والتي تحتاج للايواء بمركز عزل، فإنها تناشد مستشفى صرمان العام بتخصيص قسم لضمه لمركز العزل صرمان والأمر لا ينتظر وأننا والله يشهد بأن أرواح أهلنا بالمدينة غالية علينا والأمر الآن هو أمام إدارة مستشفى صرمان في اتخاذ قرار حاسم وجريء يخدم المواطنين، وفق قولهم.