لارتفاع الأسعار الدقيق.. أبو عزة: مخابز طرابلس تغلق أبوابها أمام المواطنين

قال رئيس لجنة متابعة المخابز على أبو عزة، إن أغلب المخابز في مدينة طرابلس أغلقت أبوابها أمام المواطنين.

وأضاف أبو عزة في تصريحات صحفية، أن إغلاق المخابز يرجع لعدم توافر الدقيق في أغلب المخابز بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد صناعة الخبز ليصل سعر ثلاثة أرغفة مقابل دينار.

وأوضح أبو عزة أن جهاز الحرس البلدي قام بمراقبة المخابز التي تبيع ثلاثة أرغفة بدينار تنفيذا لتوصيات قرار وزارة الاقتصاد ببيع الرغيف بـ20 قرشًا،لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر مجحفا بالنسبة لأصحاب المخابز بسبب عدم حصول الخبازين على سلع بأسعار مخفضة تناسب قرار الوزارة الصادر وفقا لمعطيات السوق في يناير من 2020 وهو الأمر الذي لم تراعيه وزارة الاقتصاد والجهات المختصة هذه المرة

من الجدير بالذكر أن سعر كيس الدقيق سعة 50 كجم ارتفع ليصل 210 دينارات، فيما بلغ سعر صندوق الزيت 90 دينارا، بالمقارنة مع الأسعار في أواخر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى نفاد مخزون الدقيق لدى أغلب المخابز في طرابلس.

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