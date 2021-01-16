وليامز تُحاور الليبيين الليلة في لقاء مباشر

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت طرابلس.

وحثت البعثة الليبيين، والنساء والشباب بشكل خاص، على المشاركة بشكل أوسع، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل المنصة التفاعلية قبل الموعد المحدد بقليل على الرابط التالي: https://bit.ly/3ilfIDv

وكان الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم أكد، الجمعة، إنجاز 70% من خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها خلال ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، والتي تفضي إلى الانتخابات الوطنية، وتحدد معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة؛ على أن يتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأشار “العلم” إلى تحقيق تقدم كبير في المحادثات الجارية للجنة الاستشارية الحالية بشأن بعض العقبات الرئيسية، معبراً عن أمله في “تضييق هوة الخلافات الرئيسية” والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وأشاد “العلم” بما وصفة بـ “التقدم الكبير والمشجع للغاية” في المسار العسكري والذي تُرجم على الأرض بعمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخراً، والتي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وكذلك التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته، إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت والذي عبّر عن أمله بأن يتم في القريب العاجل.

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