السيسي: خط “سرت- الجفرة” حافظ على المسار السياسي

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم السبت، في القاهرة، التطورات على الساحة الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، ووزير الخارجية سامح شكري، أن الخطوط الحمراء التي حددها في ليبيا من سرت إلى الجفرة، هدفت بالأساس الى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

من جهته، أشار العسومي إلى أن الخطوط المعلنة من قبل السيسي تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، أسهمت بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

وشدد السيسي على أن “وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا”.

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