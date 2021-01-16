غلق المخابز بطرابلس لارتفاع أسعار المواد المصنعة

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أعلنت النقابة العامة للمخابز في طرابلس، اليوم السبت، غلق كافة المخابز اعتبارًا من اليوم بسبب ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز.

وبيّنت النقابة أن الإغلاق سيستمر إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار.

وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية ارتفاع أسعار الخبز، حيث سعر الـ3 أرغفة بدينار واحد، وذلك على خلفية قرار المصرف المركز توحيد سعر الصرف في عموم البلاد بـ4.48 دينار، مقابل الدولار الواحد.

وحمّل نقيب الخبازين، سعيد بوخريص، في تصريحات، جانبا من ارتفاع الأسعار لشركات المطاحن العامة والخاصة، لافتًا إلى أنها رفعت سعر الدقيق لأعلى مستوى، من 150 إلى 210 دنانير للقنطار.

وكانت بلدية طرابلس المركز قد حذرت جميع أصحاب المخابز داخل النطاق الإداري للبلدية بأنها ستتابع بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي تنفيذ قرار وزارة بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد سعره، لافتا إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.