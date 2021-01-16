ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 January, 2021

أعلنت النقابة العامة للمخابز والخبازين بطرابلس غلق المخابز ابتداء من اليوم السبت.

وأوضحت النقابة في بيان، اليوم، أن القرار جاء على خلفية ارتفاع أسعار مكونات الخبز والمواد الداخلة في صناعته.

وارتفعت أسعار الخبز في طرابلس ووصل سعر الرغيف إلى 350 درهما، ما اضطر الحرس البلدي للتدخل وإغلاق المخابز التي رفعت الأسعار.

ويعزو أصحاب المخابز رفع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الدقيق بعد تغيير سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الاخرى، الذي وصل إلى دينارين للكيلوجرام، وكذلك الزيت والمكونات الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز.