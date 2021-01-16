بالصور.. الثني يزور مركز بنغازي الطبي لمتابعة سير عمله

أجرى رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني مساء اليوم السبت، جولة ميدانية لمركز بنغازي الطبي، لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجات المواطنين.
ورافق الثني خلال الجولة، مستشاريه للشؤون الطبية الدكتور نوري شمبش، والدكتور عبدالله الطبال، والدكتور فتحي البركي.
وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، تجول الثني داخل أروقة وأقسام مركز بنغازي الطبي، واستمع لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، كما استمع إلى أبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية، واطلع على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.
فيما أكد الثني ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري العمل، مشددا على أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمه الخدمات للمواطنين.
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