بالصور.. الثني يزور مركز بنغازي الطبي لمتابعة سير عمله

أجرى رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني مساء اليوم السبت، جولة ميدانية لمركز بنغازي الطبي، لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجات المواطنين.

ورافق الثني خلال الجولة، مستشاريه للشؤون الطبية الدكتور نوري شمبش، والدكتور عبدالله الطبال، والدكتور فتحي البركي.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، تجول الثني داخل أروقة وأقسام مركز بنغازي الطبي، واستمع لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، كما استمع إلى أبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية، واطلع على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.

فيما أكد الثني ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري العمل، مشددا على أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمه الخدمات للمواطنين.

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