ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 January, 2021

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز ،مساء السبت، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.

وقالت وليامز خلال حوار رقمي مباشر ،إن الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي ستصوت على الآلية التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية يوم الإثنين المقبل ،وتابعت قولها ” اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي وضعت مصلحة البلاد والشعب أولاً وارتقت لمستوى الحدث.. وهذا الحل ليبي خالص ودورنا تسهيل المحادثات فقط.