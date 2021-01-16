عاجل// ويليامز: العملية السياسية ليبية ليبية وليست بقيادة دول أجنبية وتحديد موعد الانتخابات في ديسمبر 2021 مقبول

أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، السبت، أن العملية السياسية ليبية ليبية وليست بقيادة دول أجنبية ولا في غرف مظلمة، مؤكدة أن تحديد الانتخابات في ديسمبر 2021 موعد معقول.

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