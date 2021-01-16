وليامز: مقترح اللجنة الاستشارية حول آلية اختيار السلطة الموقتة «أفضل حل وسط»

اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، أن المقترح الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة «أفضل حل وسط تم التوصل إليه».

وأوضحت وليامز خلال مؤتمر صحفى، إن المقترح «يحترم البعد الإقليمي ويشجع الناس على العمل عبر الانقسام وعبر الأقاليم في سبيل تعزيز التفاهم والوحدة في البلاد، كما أنه يجسد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم ضمن مجموعات السكانية المختلفة»

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