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مبعوث الخارجية الإيطالية: جميع الأهداف الدولية بليبيا غير مشروعة إلا إذا توافقت مع مصالح الشعب

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا باسكوال فيرارا، إنه يجب التنسيق والحوار الجادّ مع اللاعبين الدوليين الرئيسيين في الملف الليبي.

وشدد فيرارا بحسب ما نقلته صحيفة فورميكا الإيطالية، على أن ليبيا تحتاج إلى تضافر الجهود للوصول إلى حلّ سياسي يحفظ سيادتها واستقلالها.

مؤكدا على ضرورة تحديد الشخصيات التي ستقود السلطة التنفيذية إلى حين عقد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف فيرارا أن الجهات الإقليمية الفاعلة يمكنها أن تلعب دورا بنّاء في الملف الليبي خاصة دول الجوار.

مشددا على أن المصالح الدولية في ليبيا لا تعدّ مشروعة، إلا إذا كانت تتماشى مع مصالح الشعب الليبي الذي يعيش في ظل صراع وانعدام للأمن منذ عقد من الزمن.

 

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الخارجية الإيطالية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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