“ويليامز”: التوصل إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية والتصويت عليها الإثنين المقبل

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عن توصل اللجنة الاستشارية إلى حل وسط بشأن التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته البعثة الأممية، مساء اليوم السبت، حيث أوضحت “وليامز” أنه تم التوصل إلى آليات سيتم التوافق عليها متعلقة باختيار السلطة المؤقتة حتى موعد الانتخابات المقبلة.

وأوضحت “ويليامز” أنه إذا نجح التصويت على آلية اختيار المناصب السيادية الإثنين المقبل سنبدأ في استقبال الترشيحات، مشيرة إلى أن انتخابات ديسمبر المقبل ستجرى وفق قاعدة دستورية سيتم التوافق عليها.

ولفتت “ويليامز” إلى أنه سيصوت أعضاء الملتقى السياسي جميعا على الألية التي سيتوافق عليها أعضاء اللجنة الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن الملتقى السياسي سيطلق مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية.

وأكدت “ويليامز” أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في اختيار ممثلي الأقاليم، مضيفة أن اجتماع تونس كان حاسما في اتخاذ خطوات جادة للمؤسسات الليبية وأهمها إجراء الانتخابات، وأن العملية السياسية “ليبية – ليبية” وليست بقيادة دول أجنبية.