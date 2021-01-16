المشري: الكبير هو سبب استشراء الفساد في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، أن راتبه في ظل قرار توحيد سعر الصرف يبلغ ثلاثة آلاف دولار تقريبًا، مشددًا على أن الدينار والاقتصاد الليبيين سيتعافى، عندما يتم القضاء على من يحاربه.

المشري راهن – خلال تصريحات تلفزيونية – على أنه عند تعافي الاقتصاد الليبي، ستختفي دول بالمنطقة، كانت أحد أسباب الحرب على ليبيا.

واتهم مصرف ليبيا المركزي وسياساته النقدية، بأنه سبب استشراء الفساد في البلاد، مؤكدا أنه ليس لديه خلاف مع محافظ المركزي المُقال الصديق الكبير، حسب قوله.

كما نفى وجود أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مؤكدا أنه من أكثر الشخصيات التي قابلها في حياته أدبا وأنه لم يسمع منه ما يؤذيه.

وبيّن أن خلافه مع السراج يكمن في الخلاف حول أداء الحكومة معبرا عن اعتقاده بأن السراج أخذ فرصته وأنه يجب دعم استقالة وخروجه من المشهد بسرعة حسب قوله.

ورأى المشري أن بقاء السراج في منصبه حتى اللحظة أفضل من تولى نائبه أحمد معيتيق للمنصب وذلك لحين التئام مجلس النواب الذي اعتبره منقسما إلى أربعة مجالس .

وأنكر المشري قراءته لمشروع الدستور لافتا إلى أنه يفعل ذلك حتى لا يقال أنه “كُتب تحت ضغط الإسلاميين حسب قوله.

وأضاف نحن لا نقول لليبيين خذوا الدستور أو لا تأخذوه لكننا نقول لابد من إعطاء الليبيين الحق في الاستفتاء على مشروع الدستور”، حسب قوله.

وأعلن المشري رفضه لما يتردد بأن جماعة الإخوان المسلمين انخفضت شعبيتهم في الشارع الليبي بقوله ليس هناك إحصائية أو مقاييس علمية حقيقية دقيقة تؤكد ذلك حسب زعمه.

وزعم المشري أن هدف جماعة الإخوان المسلمين، هو نشر الإسلام المعتدل في البلاد وأنه استقال منها لأنها لم تلبي مطالب قد اقترحها للتجديد مؤكدا أنه إذا لم يتطور فكر جماعة الإخوان فسوف تتبدد، حسب زعمه.

وشدد على أن استقالته من التنظيم ليس لها أي علاقة بطموحات سياسية خاصة أو بالحصار الذي فرض على قطر إبان الخلاف الخليجي، لافتا إلى أنه إذا قامت جماعة الإخوان بالمراجعات داخل ليبيا في وقتها لاسيما في الجانب الدعوي، ما كان خرج منها هذا العدد من الأعضاء الذي وصفه بـالهائل مُقرا بأن تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا تحديدا، فشل في استيعاب الناس.