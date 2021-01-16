بوخريص: مخابز طرابلس تغلق أبوابها بعد إلزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة

قال نقيب الخبازين، أبوخريص محمد ، السبت، إن جهاز الحرس البلدي طرابلس طالب المخابز بأن تبيع الخبز بسعرها السابق أربعة أرغفة بدينار أو إغلاق المخبز.

وأضاف خريص في تصريحات صحفية، أن الحرس البلدي طرابلس قد ألقي القبض، أمس الجمعة، على بعض أصحاب المخابز بطريقة غير حضارية لرفضهم البيع بهذا السعر لارتفاع أسعار قنطار الدقيق إلى 210 دينارات بعد تعديل سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيع الخبز.

وطالب بوخريص الجهات المسؤولة والمختصة بمحاسبة جهاز الحرس البلدي طرابلس على هذا الفعل، مؤكدا أن السعر المفروض من الجهاز لا يناسب المخابز في ظل ارتفاع الأسعار.

وأوضح بوخريص أن أصحاب المخابز أقدموا على إغلاق مخابزهم بعد أن فرضت عليهم التسعيرة الجديدة للرغيف، دينار لكل ثلاث أرغفة، نظرا لارتفاع أسعار الدقيق عقب عدم توفيره من طرف شركة المطاحن.

وأكد بوخريص أن أسعار القمح شهدت ارتفاعا عالميا بنسبة تصل إلى 40%، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد تحدد سعره بـ 150 دينار للقنطار الواحد.

وتابع بوخريص أن وكيل شركة المطاحن والأعلاف المزود بالدقيق من طرفها يبيع القنطار الواحد من الدقيق عند سعر 180 دينار ورغم ذلك فإن الكميات التي يوفرها لا تغطي حاجة 150 مخبزا، مبينا أن عدد المخابز في طرابلس الكبرى وحدها يجاوز 700 مخبز.

وأعرب بوخريص عن خوفه من تدهور أوضاع المخابز خلال الفترة القادمة وحدوث أزمة ستكون أكثر سوءاً من التي تشهدها المخابز حاليا ما لم تتدخل الدولة لحل الإشكالية.

وطالب بوخريص حكومة الوفاق غير المعتمدة بتوفير القمح والدقيق أو التكفل بدفع فارق السعر الذي طرأ نتيجة ارتفاع سعر الدقيق عالميا بالإضافة لتعديل سعر الصرف.

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