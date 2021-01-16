ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 January, 2021

بعد عشرة أشهر من رحيل غسان سلامة ، أصبح للأمم المتحدة ممثلها الجديد في ليبيا لكن التحديات التي تنتظره هائلة.

في نهاية سلسلة طويلة من التقلبات والمنعطفات ، أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر أمس الجمعة 15 يناير، لتعيين ممثل الأمم المتحدة في لبنان ، السلوفاكي يان كوبيش ، مبعوثا جديدا لليبيا. وقد تم اقتراح ترشيحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .

يان كوبيس البالغ من العمر 68 عاما كان منذ يناير 2019 المنسق الخاص للبنان. خلال حياته المهنية، قاد بعثة الأمم المتحدة في العراق من عام 2015 إلى عام 2018 وكذلك في أفغانستان من عام 2011 إلى عام 2015 بعد أن كان رئيسا لدبلوماسية بلاده بشكل خاص من عام 2006 إلى عام 2009 وأمينا عاما لمجلس الوزراء. كما شغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) من 1999 إلى 2005.

ولد يان كوبي في 12 نوفمبر 1952 ، ويتحدث اللغة السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية والفرنسية. في لبنان، برز بسرعة بنبرته الصريحة والمباشرة وانتقاده الشديد للقادة اللبنانيين. ومع ذلك ، يظل بعض الدبلوماسيين في مجلس الأمن متحفظين.

باقتراح من رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيكون ضمن مهامه الجديدة دعم وقف هش لإطلاق النار وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا حيث التدخلات الخارجية متعددة. فقد ظلت خطة مبعوث لليبيا شاغرا منذ ما يقرب العام، ما أدى إلى إحراج الأمم المتحدة ، كما لم تتوقف الاشتباكات و الفوضى بالبلاد، مما أغضب العديد من الدبلوماسيين.

وبعد استقالة اللبناني غسان سلامة مطلع آذار 2020 ، لأسباب صحية رسميا لكنه لم يستطع إخفاء ضجره في مواجهة انتهاكات قرارات الأمم المتحدة ، طالبت إفريقيا منذ فترة طويلة بأن يتحول المنصب إلى شخصية أفريقية، لكن دون جدوى.

وكان مجلس الأمن قد وافق في نهاية عام 2020 على البلغاري نيكولاي ملادينوف كمبعوث لليبيا لكنه اعتذر عن هذا المنصب لأسباب عائلية وصحية.