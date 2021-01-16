وليامز: توافق على آلية اختيار الحكومة.. والتصويت الاثنين

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، توصلت إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت وليامز، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن أعضاء اللجنة الاستشارية توافقوا في اجتماعاتهم بجنيف، على تحديد يوم الاثنين المقبل للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المقترحة.

واعتبرت وليامز، أن الذي تم التوصل إليه “حل وسط”، لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تقود البلاد حتى موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه إذا نجح التصويت على الآلية الاثنين المقبل، ستبدأ البعثة في استقبال الترشيحات، مشددة على أن انتخابات ديسمبر ستجري وفق قاعدة دستورية سيتم التوافق عليها لاحقا.

آلية التصويت

وبالعودة إلى آلية اختيار السلطة التنفيذية، أوضحت وليامز أنها تنص على أن يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق 70 %، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 % من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50% + 1.

وشددت وليامز أن هذه الآلية “أفضل حل وسط تم التوصل إليه، فهو يحترم البعد الإقليمي في سبيل تعزيز التفاهم، ويجسد مبادئ الشمولية والتمثيل العادل وضمن المجموعات السكانية المختلفة”.

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