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طرابلس.. إعداد بروتوكول وقائي للمؤسسات الاجتماعية والتعليمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، خلال اجتماع مع رئيس قسم برامج الصحة المدرسية والجامعية، إعداد بروتوكول وقائي داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتعليمية.

وجاء الاجتماع حرصاً على هذه الفئات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتعليمية وحمايتها من جائحة كورونا والتعامل بحذر داخل المؤسسات منعا لتفشي الوباء داخلها، ووضع الأسس لكل المؤسسات بما يتوافق مع مكوناتها، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة.

كما ناقش الاجتماع آلية تشكيل فريق لمتابعة وتقييم المؤسسات التي تتبع وزاراتي الشؤون الاجتماعية والتعليم بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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