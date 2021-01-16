«مؤسسة النفط» تعلن خفض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل/يوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، خفض إنتاج شركة الواحة للنفط بمعدل 200 ألف برميل/يوم، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية على خط الشحن 32 بوصة، الواصل بين حقول السماح والظهرة وميناء السدرة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن شركة الواحة للنفط، اعتبارا من غد الأحد، ستباشر عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح والظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة والذي أصبح في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه، «بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة، والذي سبق أن عبرنا عليها في مناسبات عديدة» وفق نص البيان.

وقالت المؤسسة إن فرق الصيانة تجهزت لتنفيذ هذا العمل وبصفة متواصلة، لتقليل فترة الإيقاف متوقعة أن تستمر هذه الأعمال لمدة أسبوعين، مشددة على أنها تحرص على التنسيق مع المشغل شركة الواحة للنفط بتقليل الفترة إلى ما بين 7 و10 أيام.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن غياب الميزانيات لصيانة أصول المؤسسة «أوصلنا إلى تخفيض وإنقاص الإنتاج، ويتحمل مسؤوليته الجهات التي تقف عائقا في سبيل تسييل هذه الميزانيات، الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر فرص بيعية تتجاوز 165 مليون دولار» .

وأضافت أنها «إذ تعبر عن أسفها الشديد على ما آلت اليها البنية التحتية في قطاع النفط الوطني، فإنها تدعو بشدة إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية»، مطالبة بضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم وإلا فإن «الأمر سيتفاقم وقد يؤدي الى توقف الإنتاج في مواقع أخرى».

وتابعت أن ما تعاني منه شركة الواحة اليوم، يحدث يوميا مع العديد من الشركات الأخرى التي تعاني من شح الميزانيات، وهي الاخرى مهددة بأن تصل بها الأمور إلى انخفاض إنتاجها، وتوقفه في بعض المواقع الأخرى.

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