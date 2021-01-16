مصادر: القاهرة تفاضل بين معيتيق وباشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة

أعلنت مصادر صحفية، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، أنهى زيارة إلى مصر، استغرقت 24 ساعة فقط، في طريق عودته من العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت المصادر أن معيتيق التقى يوم الخميس الماضي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، والمسؤول التنفيذي للجنة المعنية بليبيا أيمن بديع.

وبيّنت أن اللقاء بحث مسار الحل السياسي للأزمة، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، في الشرق والغرب، وأن الجانب المصري أبلغ معيتيق باستعداد النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي “المستقيل” علي القطراني، للعودة إلى طرابلس لمواصلة مهامه، بعد انسحابه منذ 3 سنوات.

وفي ذات السياق، أشارت المصادر إلى أن خطوة عودة القطراني، جاءت في إطار المشاورات الجارية بين عدد من الأطراف الدولية المنخرطة في الملف الليبي، وعلى رأسها روسيا وإيطاليا ومصر وتركيا، بالتنسيق مع البعثة الأممية.

وكشفت أن لقاءات معيتيق في القاهرة تطرقت إلى المشاورات الخاصة بحكومة وحدة ليبية جديدة، بمشاركة عناصر من شرق ليبيا، لافتة إلى أنه من المقرر أن يقوم معيتيق بزيارات للدول الفاعلة في ليبيا، مُرجحة قيامه بجولة في روسيا، وتركيا، وقطر.

وأشارت المصادر إلى وجود محاولات حثيثة من أكثر من طرف في حكومة الوفاق غير المعتمدة للحصول على الدعم المصري في الصراع على منصب رئيس الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها في ليبيا، في إطار تمسك كافة الأطراف الدولية الفاعلة بالحل السياسي للأزمة.

وبيّنت المصادر أيضًا، أن أجندة مصر بالنسبة لأي شخصية ستأتي على رأس الإدارة في ليبيا، متخمة بالمطالب والملاحظات، بخلاف الجوانب السياسية، كاشفة عن مساعٍ مصرية للحصول على حصة كبيرة من عمليات إعادة الإعمار، على غرار العقود التي حصلت عليها الحكومة التركية، وتقدرها دوائر مصرية بـ14 مليار دولار حتى الآن.

واختتمت المصادر أنه تم التطرق خلال زيارة معيتيق للقاهرة، إلى ترتيبات الزيارة المرتقبة للواء عباس كامل، ووزير الخارجية المصرية سامح شكري، إلى العاصمة طرابلس، لتدشين عمل السفارة المصرية، في خطوة ستكون الأولى على صعيد عودة العلاقات الدبلوماسية مع معسكر “الوفاق”.

وأجرى وفد مصري يضم مساعد وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة المصرية زيارة إلى طرابلس، في شهر ديسمبر الماضي، وعقد محادثات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، ورئيس أركان “الوفاق” محمد الحداد، بالإضافة إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

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