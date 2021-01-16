الواحة تخفض انتاجها النفطي إلى 200 ألف برميل لإجراء الصيانة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، أن شركة الواحة للنفط خفضت انتاجها إلى 200 ألف برميل لإجراء اعمال الصيانة الضرورية على خط الشحن 32 بوصة – الواصل بين حقول السماح – الظهرة – وميناء السدرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنه اعتبارا من يوم غد الأحد ستباشر الشركة عمليات الصيانة اللازمة والضرورية للخط المذكور لأنه صبح في وضع لايمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه وذلك بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة والذي سبق أن عبرنا عليها في مناسبات عديدة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة جهزت خطة لتنفيذ هذا العمل وبصفة متواصلة وذلك لتقليل فترة الإيقاف حيث من المتوقع ان تستمر هذه الاعمال لمدة اسبوعين .

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن غياب الميزانيات لصيانة أصول المؤسسة الوطنية للنفط أوصلها إلى تخفيض وانقاص الانتاج، محملة مسؤوليته الجهات التي تقف عائقا في سبيل تسييل هذه الميزانيات الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر فرص بيعية تتجاوز 165 مليون دولار .

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها الشديد على ما آلت اليها البنية التحتية في قطاع النفط الوطني، داعية إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية وضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم.

وحذر البيان من أن الأمر سيتفاقم وقد يؤدي إلى توقف الانتاج في مواقع أخرى، حيث أن ما تعاني منه شركة الواحة اليوم يحدث يوميا مع العديد من الشركات الأخرى التي قالت إنها تعاني من شح الميزانيات ومهددة هي الأخرى أن تصل بها الأمور إلى انخفاض انتاجها وتوقفه بالكامل في بعض المواقع.