السيسي: خطوطنا في ليبيا تهدف للحفاظ على المسار السياسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، إن الخطوط التي أعلنها في ليبيا هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وشدد السيسي، خلال لقائه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكّن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن بيان المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل للبرلمان العربي بوصفه منبراً يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار بوصفه قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تناول مناقشة «تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية».

من جانبه، ثمَّن العسومي دور مصر في «دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر»، مشيراً كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً.

كما أكد رئيس البرلمان العربي دور السيسي في «صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خصوصاً الخطوط المعلنة تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر».