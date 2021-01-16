اللجنة الاستشارية الليبية تتوصل لاتفاق بشأن السلطة المؤقنة

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، عن التوصل لاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي إن الاتفاق توصل إليه أطراف اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن الجلسة العامة المقبلة يوم الاثنين للملتقى ستصوت على هذه الآلية.

واعتبرت وليامز أن المقترح الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية هو “أفضل حل وسط تم التوصل إليه”.

وأوضحت أن المقترح “يحترم البعد الإقليمي ويشجع الناس على العمل عبر الأقاليم في سبيل تعزيز التفاهم والوحدة في البلاد، كما أنه يجسد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم ضمن مجموعات السكانية المختلفة”.

من جهتها، رحبت السفارة الأميركية في ليبيا بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

وقالت السفارة :”ندعو جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل ومن خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة.”

كما دعت “الشعب الليبي والمجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة الانتقال السياسي.”