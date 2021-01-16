شركة الكهرباء: سرقة 650 متر أسلاك ضغط عالي ومنخفض بإدارة توزيع الجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، سرقة أسلاك ضغط عالي على خط الجودي فرعية الجزائر مسافة 300 متر مما أدي إلى فقدان التغذية على محول واحد بمنطقة الاصفاح بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأضافت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه تم أيضا سرقة أسلاك ضغط منخفض من محطة فرعية الإطارات مسافة 350 متر بمنطقة الاصفاح مما أدي إلى فقدان التغذية نحو محولين وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل.

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