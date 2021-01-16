الصافي: الحكم على المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا أمر مبكر

أشاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، اليوم السبت، بجهود المبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا “يان كوبيتش”، في الدول التي عمل بها.

وقال الصافي خلال لقائه عبر قناة “العربية الحدث”، الذي رصدته “الساعة 24″، إن كوبيتش لديه خبرة كافية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، ورأى أن الحكم عليه بالنسبة لمنصبه في ليبيا “أمر مبكر”.

ووافق مجلس الأمن الدولي على تعيين ممثل الأمم المتحدة في لبنان السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا حسبما أفاد دبلوماسيون وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان كوبيتش (68 عاما) منذ يناير 2019 منسقا خاصا للبنان، ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015 وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009 وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.